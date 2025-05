Rede im Parlament

König Charles III. von Großbritannien besucht Kanada. (Adrian Wyld/The Canadian Press/dpa)

Demokratie, Pluralismus, Rechtsstaatlichkeit, Selbstbestimmungsrecht und Freiheit seien Werte, die den Kanadiern am Herzen lägen und zu deren Schutz die kanadische Regierung entschlossen sei, sagte Charles in einer Rede zur Eröffnung des Parlaments in Ottawa. Charles, der als britischer König auch das Staatsoberhaupt Kanadas ist, äußerte sich in seiner Rede zwar nicht direkt zu Trumps Politik. Er sprach aber davon, dass sich die Beziehungen Kanadas zu seinen Partnern ändern würden. Der US-Präsident hatte wiederholt gesagt, Kanada zum 51. Bundesstaat der USA machen zu wollen. Zudem betreibt er eine aggressive Zollpolitik gegen das Nachbarland.

