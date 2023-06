"Trooping The Colour" in London (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alastair Grant)

An dem Ereignis in London beteiligten sich rund 1.400 Soldaten und 400 Musiker. Entlang der Paradestrecke in der britischen Hauptstadt versammelten sich zahlreiche Schaulustige.

Trooping the Colour findet unabhängig vom tatsächlichen Geburtstag des jeweiligen Monarchen stets im Juni statt, weil das Wetter dann meist am schönsten ist in England. Die Tradition geht zurück bis auf das Jahr 1760.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.