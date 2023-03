Staatsbesuch

König Charles III. reist heute nach Hamburg

Zum Abschluss seines dreitägigen Staatsbesuchs wird der britische König Charles III. heute in Hamburg erwartet. Zusammen mit seiner Ehefrau Camilla will er das Denkmal "Kindertransport – der letzte Abschied" besuchen. Es erinnert an überwiegend jüdische Kinder, die während der NS-Zeit nach Großbritannien geschickt wurden, um ihnen das Leben zu retten.

30.03.2023