Staatsbesuch
König Charles III. trifft Trump zu Gesprächen in Washington

Der britische König Charles III. beginnt heute einen mehrtägigen Staatsbesuch in den USA.

    Der britische König Charles III. vor der Ankunft von Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump auf Schloss Windsor in Windsor, England.
    Der britische König Charles III. reist in die USA. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Aaron Chown)
    Mit seiner Frau, Königin Camilla, wird er in Washington erwartet. Geplant sind ein Gespräch mit US-Präsident Trump im Weißen Haus und ein Staatsbankett. Außerdem wird Charles eine Rede vor dem US-Kongress halten. Anlass ist der 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Die Beziehungen zwischen den USA und Großbritannien sind angespannt. US-Präsident Trump äußerte sich zuletzt verärgert, dass die britische Regierung eine aktive Beteiligung am Krieg gegen den Iran ablehnt.
    Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.