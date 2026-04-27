Staatsbesuch

Der britische König Charles III. reist in die USA. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Aaron Chown)

Mit seiner Frau, Königin Camilla, wird er in Washington erwartet. Geplant sind ein Gespräch mit US-Präsident Trump im Weißen Haus und ein Staatsbankett. Außerdem wird Charles eine Rede vor dem US-Kongress halten. Anlass ist der 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Die Beziehungen zwischen den USA und Großbritannien sind angespannt. US-Präsident Trump äußerte sich zuletzt verärgert, dass die britische Regierung eine aktive Beteiligung am Krieg gegen den Iran ablehnt.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.