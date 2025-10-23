Königlicher Besuch im Vatikan (Simone Risoluti / / Vatican Media v / Simone Risoluti / )

Zusammen mit Papst Leo betete Charles bei einem ökumenischen Gottesdienst in der Sixtinischen Kapelle. Die römisch-katholische und die anglikanische Kirche sind seit 500 Jahren gespalten. Damals sagte sich König Heinrich der Achte von Rom los, damit er sich von seiner Frau Katharina von Aragon scheiden lassen konnte.

Der zweitägige Besuch von König Charles und seiner Frau Camilla im Vatikan sei ein wichtiger Moment in den Beziehungen zwischen katholischer Kirche und der Kirche von England, erklärte der Buckingham-Palast.

Ein vorherrschendes Thema des Staatsbesuchs ist der Schutz der Umwelt, der dem britischen Monarchen ein besonderes Anliegen ist.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.