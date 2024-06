Britischer Radrennfahrer

Marc Cavendish will noch bis zur Tour de France Rennen fahren und seine Karriere danach beenden. (picture alliance / Roth / CV / Roth)

Neben dem designierten "Sir Mark" sollen in diesem Jahr rund 1.000 weitere Persönlichkeiten geehrt werden. Das geht aus der "King's Birthday Honours List 2024" hervor, die nun veröffentlicht wurde. Cavendish erklärte, er fühle angesichts der Würdigung Demut: "Ich habe es immer als ein riesiges Privileg empfunden, mein Land repräsentieren zu dürfen."

Die Ehrung des Radsportlers von der Isle of Man wird wohl erst nach der Tour de France stattfinden, die am 29. Juni in Florenz beginnt. Der Topsprinter trägt bei der Tour den Spitznamen "Manx Missile" und trug beim Zieleinlauf in Paris zwei Mal das grüne Trikot des besten Sprinters. Cavendish gewann insgesamt 34 Tagesetappen bei der Tour de France - damit teilt er sich den Spitzenplatz mit der belgischen Radsportlegende Eddy Merckx. Cavendish hatte sein Karriereende um ein Jahr verschoben und so die Chance gewahrt, mit einem weiteren Sieg alleiniger Rekordhalter zu werden.

