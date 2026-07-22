Großbritannien
König Charles würdigt Europas erste Öko-Moschee als vorbildlich - Besuch in Cambridge

König Charles III. hat den Bau der nach seinen Angaben ersten Öko-Moschee Europas in Cambridge gewürdigt.

    König Charles III. trifft in Begleitung an der Zentralmoschee in Cambridge ein.
    König Charles III. zu Besuch in der Zentralmoschee von Cambridge, die durch ihre ökologische Bauweise hervorsticht. (Chris Jackson / PA via AP)
    Sie zeichne sich neben architektonischer Qualität durch eine Vorreiterrolle im Umweltschutz aus, teilte das britische Staatsoberhaupt mit. Dem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten islamischen Gebäude gelinge es durch seine Maßnahmen, die CO2-Emissionen deutlich zu senken.
    Charles hatte zu Wochenbeginn die 2019 errichtete Moschee besucht, die islamischen Prinzipien des Naturschutzes mit lokaler Architektur verknüpft. Die Holzkonstruktion wurde unter anderem mit Wärmepumpen, Photovoltaik, Gründach und Regenwassermanagement ausgestattet.
    Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.