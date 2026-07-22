Sie zeichne sich neben architektonischer Qualität durch eine Vorreiterrolle im Umweltschutz aus, teilte das britische Staatsoberhaupt mit. Dem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten islamischen Gebäude gelinge es durch seine Maßnahmen, die CO2-Emissionen deutlich zu senken.
Charles hatte zu Wochenbeginn die 2019 errichtete Moschee besucht, die islamischen Prinzipien des Naturschutzes mit lokaler Architektur verknüpft. Die Holzkonstruktion wurde unter anderem mit Wärmepumpen, Photovoltaik, Gründach und Regenwassermanagement ausgestattet.
Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.