Spanien

König Felipe beauftragt Oppositionsführer Feijóo mit Regierungsbildung

In Spanien hat König Felipe den konservativen Oppositionsführer Feijóo mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Parlamentspräsidentin Armengol sagte am Abend in Madrid, das Staatsoberhaupt habe ihr seine Entscheidung zum Abschluss der Konsultationen mit den Spitzen mehrerer Parteien mitgeteilt.

23.08.2023