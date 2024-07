Im Buckingham Palace sind umfangreiche Renovierungsarbeiten notwenig - dafür soll das zusätzliche Geld eingesetzt werden. (dpa /picture alliance /EPA /Facundo Arrizabalaga)

Wie die Nachrichtenagentur PA berichtet, steigt die Summe um 45 Millionen auf 130 Millionen Pfund. Grund sind gestiegene Einnahmen des sogenannten "Crown Estate", also des Kronguts. Dabei handelt es sich um ein Portfolio an Land- und Immobilienbesitz sowie die Rechte an der wirtschaftlichen Nutzung des Festlandsockels um die britische Küste.

Hier profitiert das Königshaus vor allem von seinem Anteil an der Nutzung von Offshore-Windparks. Wie die Royals mitteilten, soll das zusätzliche Geld hauptsächlich in die weitere Renovierung des Buckingham-Palasts fließen.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.