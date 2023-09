Wie die Körber-Stiftung in Hamburg mitteilte , kann dank Schmids Algorithmen Künstliche Intelligenz in Datenbanken mit Millionen Bildern in Sekundenbruchteilen Motive und Objekte auffinden. Aktuell forsche die Preisträgerin an Systemen, die Videos interpretieren und sogar künftige Handlungen vorhersagen könnten, hieß es. Ziel seien Roboter, die auf Sprachkommandos reagieren und unter anderem als intelligente Assistenten in Krankenhäusern oder in der Altenpflege eingesetzt werden können.