Anfangs wirkte die Demonstration noch "entspannt und friedlich", sagte Engert. "Man gab sich Mühe, den sogenannten Trauermarsch als solchen aussehen zu lassen". Als dann jedoch Reden gehalten wurden, sei die Stimmung gekippt. Die Lage sei angespannt und aufgeheizt gewesen. "Einige haben nur darauf gewartet, dass es endlich losgeht".

Es seien "harte rechtsextreme" Positionen vertreten worden. Als Demonstrant müsse man sich den Vorwurf gefallen lassen, die Rechten groß und mächtig aussehen zu lassen.

"Vitalisierend" für die rechte Szene

Engert wurde während der Veranstaltung von Demonstranten angegriffen. In einer ruhigeren Ecke sei er herumgeschubst worden, sein T-Shirt zerrissen. Inzwischen müsse man als Journalist mit solchen Angriffen rechnen, so der Reporter. "Wir wissen, dass so etwas passieren kann". Das Risiko eines Übergriffs sei vor allem dann gegeben, wenn die rechtsextreme Szene, etwa Hooligans oder gewaltbereite Neonazis für die Veranstaltung mobilisiert worden seien.

Engert glaubt, dass die Vorfälle in Chemnitz "vitalisierend" für die rechtsextreme Szene gewirkt haben. "Man hat in Chemnitz gesehen, was man erreichen kann".

Marcus Engert ist Reporter bei BuzzFeed Deutschland.