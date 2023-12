Energiegewinnung

Auch in China hat der Kohleverbauch zugenommen (Archivbild von Schornsteinen der Provinz Shandong). (picture alliance/dpa/Imaginechina/Da Qing)

Vor allem in Asien steigt die Nachfrage noch. In China gab es ein Plus von fast fünf Prozent, in Indien wurde acht Prozent mehr Kohle verbrannt und in Indonesien elf.

Deutlicher Rückgang in Europa und USA

Für Europa hat die Energieagentur dagegen einen deutlichen Rückgang um 23 Prozent festgestellt , ähnlich wie in den USA. In beiden Regionen sind die erneuerbaren Energien auf dem Vormarsch und es wird weniger Kohle gebraucht, um Strom zu erzeugen.

Nach dem neuen Höchststand gehen die Fachleute ab nächstem Jahr davon aus, dass die Kohlenachfrage sinken könnte. Auf der Weltklimakonferenz in Dubai haben die Staaten gerade vereinbart, sich von fossiler Energie abzuwenden, dazu gehören neben Kohle auch Öl und Gas. Wenn all das verbrannt wird, entsteht CO2. Das bleibt lange in der Atmosphäre und sorgt dafür, dass sich die Erde erwärmt.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.