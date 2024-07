Fußball

Kolumbien steht gegen Argentinien im Copa-América-Finale

Kolumbiens Fußball-Nationalmannschaft hat das von Ausschreitungen überschattete zweite Halbfinale der Copa América gewonnen und trifft im Endspiel auf Argentinien. Gegen Uruguay spielten die Kolumbianer im Bank of America Stadium in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina 1:0. In der kompletten zweiten Halbzeit mussten sie mit zehn Spielern auskommen.