In der Nähe des kolumbianischen Hafens Buenaventura seien rund 800 Kilo beschlagnahmt worden. Zuvor waren es im Nachbarland Ecuador etwa drei Tonnen gewesen. Nach Angaben der Vereinten Nationen erreichte die Kokainproduktion in Kolumbien im Jahr 2022 einen neuen Höchststand. Ecuador produziert zwar selbst kein Kokain, das Land ist jedoch eine wichtige Drehscheibe für den Drogenschmuggel in die USA und nach Europa. Bundesinnenministerin Faeser hatte bereits im Sommer vergangenen Jahres angekündigt, sich für einen verstärkten Kampf gegen den internationalen Drogenhandel einzusetzen . Nach Medieninformationen will sie dazu in Kürze auch nach Südamerika reisen.