Südamerika

Die Flagge Kolumbiens. (imago stock & people)

Für einen Sieg im ersten Wahlgang ist mehr als die Hälfte der Stimmen notwendig. Wenn kein Kandidat die absolute Mehrheit erzielt, kommt es am 21. Juni zu einer Stichwahl. Der populäre linksgerichtete Staatschef Petro kann laut der kolumbianischen Verfassung nach einer Amtszeit nicht wiedergewählt werden.

Friedenspolitik von Staatschef Petro gilt als gescheitert

Während Petros vierjähriger Präsidentschaft sank die Arbeitslosigkeit in dem südamerikanischen Land. Der Mindestlohn stieg um 75 Prozent. Allerdings gilt die Friedenspolitik Petros als gescheitert. Trotz Verhandlungen der Regierung mit den Guerilla- und paramilitärischen Gruppen des Landes verschlechterte sich die Sicherheitslage deutlich.

Wahlkampf von Gewalt überschattet

Die Wahl wird von der anhaltenden Gewalt in dem südamerikanischen Land überschattet. Bei Kämpfen zwischen zwei Splittergruppen der früheren Farc-Guerilla wurden im Endspurt des Wahlkampfs Dutzende Menschen getötet.

Kolumbien leidet seit Jahrzehnten unter bewaffneten Konflikten, an denen neben der Armee und linken Guerillagruppen auch rechte Paramilitärs und Drogenbanden beteiligt sind.

Mehr zum Thema

In unserer Sendung " Hintergrund " zur Wahl in Kolumbien geht es neben vielen innenpolitischen Themen auch um die Beziehungen Kolumbiens zu den USA unter Präsident Trump.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.