Nach Angriff auf Schiff

An Bord hätten sich Bürger seines Landes befunden, erklärte Präsident Petro auf der Plattform X. Die Aggression richte sich gegen ganz Lateinamerika und die Karibik.
Nach US-Darstellung befanden sich auf dem Schiff Drogen.
Das Weiße Haus forderte Petro auf, seine Äußerungen zurückzunehmen. Die Aussagen seien haltlos und verwerflich.
In den vergangenen Wochen hat es mindestens vier Angriffe des US-Militärs auf Schiffe vor der Küste Venezuelas gegeben. Dabei wurden nach Angaben der Trump-Regierung 21 Menschen getötet.
Diese Nachricht wurde am 09.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.