Alternative Weihnachtsansprache

Im britischen Fernsehsender Channel 4 sagte Kimmel, 2025 sei "aus faschistischer Sicht ein großartiges Jahr" gewesen. In den USA boome die Tyrannei.
Seit mehr als 30 Jahren strahlt Channel 4 eine eigene Weihnachtsbotschaft aus. Als provokante Alternative zur traditionellen Ansprache des britischen Monarchen werden dafür stets andere Prominente verpflichtet. In diesem Jahr entschied sich der öffentlich-rechtliche Sender für den Late Night-Moderator Kimmel, dessen Trump-kritische Sendung im Laufe des Jahres in den USA zeitweise ausgesetzt worden war.
Seitdem war US-Präsident Trump gegen weitere Talkshow-Moderatoren zu Felde gezogen. An Heiligabend forderte er den Sender CBS auf, den Moderator Stephen Colbert "einschläfern" zu lassen.
Diese Nachricht wurde am 26.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.