Corona-Pandemie

Der damalige Bundesgesundheitsminister wird zu einer öffentlichen Anhörung erwartet. Spahn steht wegen seines damaligen Vorgehens in der Kritik. Das Bundesgesundheitsministerium war Lieferverträge ohne Verhandlungen zu festen hohen Preisen eingegangen. Wegen dann nicht abgenommener Masken klagten Lieferanten. Aus den Streitigkeiten drohen dem Bund Milliardenrisiken.
Spahn hatte sich zu dem Thema bereits nicht-öffentlich tagenden Ausschüssen des Bundestags gestellt.
Diese Nachricht wurde am 15.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.