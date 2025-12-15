Corona-Pandemie
Kommission befragt Spahn zu Masken-Beschaffung

Die Enquete-Kommission des Bundestags zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie befragt heute Unionsfraktionschef Spahn zur Beschaffung von Schutzmasken.

    Jens Spahn, Fraktionsvorsitzender im Bundestag, spricht in der Debatte im Bundestag.
    Jens Spahn war Bundesgesundheitsminister während der Corona-Pandemie. (Michael Kappeler/dpa)
    Der damalige Bundesgesundheitsminister wird zu einer öffentlichen Anhörung erwartet. Spahn steht wegen seines damaligen Vorgehens in der Kritik. Das Bundesgesundheitsministerium war Lieferverträge ohne Verhandlungen zu festen hohen Preisen eingegangen. Wegen dann nicht abgenommener Masken klagten Lieferanten. Aus den Streitigkeiten drohen dem Bund Milliardenrisiken.
    Spahn hatte sich zu dem Thema bereits nicht-öffentlich tagenden Ausschüssen des Bundestags gestellt.
