Die Mindestlohnkommission wehrt sich gegen politische Einflussnahme (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Versuche der politischen Beeinflussung seien mit der gewollten Unabhängigkeit nicht vereinbar, sagte die Vorsitzende der Kommission, Schönefeld. Der Vorsitzende der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Kampeter, kritisierte zudem den enormen politischen und medialen Druck, der auf das Gremium ausgeübt worden sei.

Von SPD gewünschte 15 Euro-Grenze nicht erreicht

Die Kommission beschloss die Anhebung des Mindestlohns auf 13,90 Euro Anfang 2026 und auf 14,60 Euro zum Jahresbeginn 2027. Das mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern besetzte Gremium blieb damit unter der Zielmarke, die vor allem die SPD vorgegeben hatte. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD formuliert, dass ein Mindestlohn in Höhe von 15 Euro im Jahr 2026 erreichbar sei.

Aus der SPD kamen in den vergangenen Wochen Rufe, dies notfalls auch über einen politischen Beschluss durchzusetzen. Formell muss die Entscheidung der Kommission noch vom Bundesarbeitsministerium umgesetzt werden. Ministerin Bas kündigte bereits an, den Vorschlag umzusetzen. Dieser bedeute für Millionen Menschen mehr Geld im Portemonnaie, erklärte die SPD-Politikerin in Berlin. Dem Ministerium zufolge steigt der Mindestlohn damit um fast 14 Prozent. Das sei "die größte sozialpartnerschaftlich beschlossene Lohnerhöhung seit Einführung des Mindestlohns".

Unterschiedliche Reaktionen

Auch die Präsidentin der Familienunternehmer, Ostermann, sprach von einer "kräftigen Erhöhung". Es sei zu befürchten, dass einigen Unternehmen turbulente Zeiten bevorstünden. Der Präsident des Handelsverbands Deutschland, von Preen, sagte, die Erhöhung setze im Einzelhandel zahlreiche Stellen aufs Spiel. Die Kommission hätte die schlechte konjunkturelle Lage der Branche stärker berücksichtigen müssen. Bauernpräsident Rukwied erklärte, der erhöhte Mindestlohn habe das Potenzial, den Anbau von Obst, Gemüse und Wein aus Deutschland zu verdrängen. Deutschland werde dem Wettbewerbsdruck innerhalb der EU nicht mehr standhalten können.

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, hingegen hätte sich einen Mindestlohn von 15 Euro gewünscht und sieht darin eine "verpasste Chance": "Ein höherer Mindestlohn würde den Arbeitsmarkt attraktiver machen – angesichts des akuten Arbeitskräftemangels gerade auch für Menschen aus dem Ausland". Die Angst vor Jobverlusten und einer Lohn-Preis-Spirale sei empirisch unbegründet.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.