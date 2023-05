In Nigeria müssen hunderttausende Menschen auf durch Ölförderung verseuchtem Land leben. (Archivbild) (imago stock&people)

Laut einem Bericht der Kommission im Bundesstaat Bayelsa sind allein die beiden Konzerne Shell und Eni für drei Viertel der Verschmutzungen verantwortlich. Insgesamt seien 47 Ölfirmen in Bayelsa tätig, heißt es. In dem Bericht wird auch betont, dass hunderttausende Menschen auf verseuchtem Boden leben müssen. Zudem überschreiten Schadstoffe aus der Ölproduktion wie Chrom den zulässigen Grenzwert um mehr als das Tausendfache. Die durchschnittliche Lebenserwartung in Bayelsa liegt bei lediglich rund 50 Jahren.

Die Untersuchungen für den Bericht der Kommission dauerten den Angaben zufolge insgesamt vier Jahre.

