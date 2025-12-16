Niederlande

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, verlässt das Bundeskanzleramt. Nach den Beratungen in Berlin ist Den Haag seine nächste Station. (picture alliance/dpa | Christoph Soeder)

Auf einer Konferenz wurden die entsprechenden Dokumente unterzeichnet. Das Gremium unter Schirmherrschaft des Europarats soll künftig Ansprüche von ukrainischen Einzelpersonen, Organisationen und öffentlichen Einrichtungen bewerten. Kriegsschäden in der Ukraine werden auf Basis einer UNO-Resolution bereits seit 2023 in einem Register festgehalten. Bisher wurden rund 80.000 Ansprüche auf Schadenersatz registriert. Die Kriegsschäden in der Ukraine werden inzwischen auf einen dreistelligen Milliardenbetrag geschätzt.

An der Konferenz im World Forum nimmt auch der ukrainische Präsident Selenskyj teil. Er sagte, Russland müsse für das - Zitat - Verbrechen der Aggression zur Verantwortung gezogen werden.

