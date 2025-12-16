Niederlande

Zerstörte Häuserblocks in der ukrainischen Stadt Mariupol (Archivbild) (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Alexander Garmayev)

Auf einer Konferenz wurden die entsprechenden Dokumente unterzeichnet. Die Schirmherrschaft über das Gremium hat der Europarat. Ansprüche können von Einzelpersonen, Organisationen und öffentlichen Einrichtungen geltend gemacht werden. An der Konferenz nahm auch der ukrainische Präsident Selenskyj teil. Er sagte, Russland müsse für seine Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden.

Kriegsschäden in der Ukraine werden auf Basis einer UNO-Resolution bereits seit 2023 in einem Register festgehalten. Bisher wurden rund 80.000 Ansprüche auf Schadenersatz registriert. Die Kriegsschäden in der Ukraine werden inzwischen auf einen dreistelligen Milliardenbetrag geschätzt.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.