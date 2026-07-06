Kabinettsbeschluss
Kommission soll Unrecht an Sinti und Roma aufarbeiten

Die Bundesregierung hat die Einsetzung einer Kommission beschlossen, die das nach 1945 in Deutschland an Sinti und Roma begangene Unrecht aufarbeiten soll.

    Parlamentarischer Staatssekretär Michael Brand, Beauftragter der Bundesregierung gegen Antiziganismus und für das Leben der Sinti und Roma in Deutschland, spricht auf einer Pressekonferenz.
    Michael Brand, Beauftragter der Bundesregierung gegen Antiziganismus (Archivbild) (IMAGO / dts Nachrichtenagentur)
    Der Antiziganismus-Beauftragte Brand wird einem Kabinettsbeschluss zufolge die Mitglieder auswählen. Aufarbeitung und Erinnern würden gegen noch immer vorhandene Vorurteile helfen und Wege im gemeinsamen Vorgehen gegen strukturelle Diskriminierung aufzeigen, sagte Brand.
    Die Kommission soll das Unrecht in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR wissenschaftlich in den Blick nehmen. In einem Abschlussbericht sollen die Fachleute Empfehlungen an Politik und Gesellschaft festhalten.
    Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.