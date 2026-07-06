Der Antiziganismus-Beauftragte Brand wird einem Kabinettsbeschluss zufolge die Mitglieder auswählen. Aufarbeitung und Erinnern würden gegen noch immer vorhandene Vorurteile helfen und Wege im gemeinsamen Vorgehen gegen strukturelle Diskriminierung aufzeigen, sagte Brand.
Die Kommission soll das Unrecht in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR wissenschaftlich in den Blick nehmen. In einem Abschlussbericht sollen die Fachleute Empfehlungen an Politik und Gesellschaft festhalten.
Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.