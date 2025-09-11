Staatsfinanzen

Die Politiker Reinhold Hilbers (CDU) und Stephan Weil (SPD) im Jahr 2019. (picture alliance / dpa / Peter Steffen)

Das bestätigte das Bundesfinanzministerium. Die 15-köpfige Arbeitsgruppe soll bis Jahresende Vorschläge für Änderungen der im Grundgesetz verankerten Vorgaben machen. Die Schuldenbremse beschränkt den Spielraum des Bundes, neue Kredite aufzunehmen.

Die Kommission soll nach Angaben des Finanzministeriums dauerhaft zusätzliche Investitionen in Deutschland ermöglichen. Geleitet wird sie gemeinsam vom ehemaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Weil von der SPD, dem früheren niedersächsischen Finanzminister Hilbers von der CDU sowie dem ehemaligen Staatssekretär im Bundesbildungsministerium, Müller, von der CSU.

