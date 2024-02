Naher Osten

In Israel beginnen die Kommunalwahlen. Hier ein Foto von Wahlen in dem Land im Jahr 2019. (dpa / AP / Tsafrir Abayov)

Mehr als sieben Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Dabei sollen neue Bürgermeister sowie Stadt- und Gemeinderäte bestimmt werden. Mit den amtlichen Endergebnissen wird erst in der kommenden Woche gerechnet. Die Abstimmung war wegen des Gaza-Krieges bereits zweimal verschoben worden. In evakuierten Gebieten am Rande des Gazastreifens sowie an der Grenze zum Libanon soll die Wahl im November nachgeholt werden. Dies betrifft nach Medienberichten rund 180.000 Bürger.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.