Palästinensische Gebiete

Im Westjordanland finden Kommunalwahlen statt. (Archivbild) (IMAGO / APAimages / IMAGO / Mohammed Nasser \ apaimages)

Laut der Zentralen Wahlkommission in Ramallah waren rund 1,5 Millionen Menschen im Westjordanland als Wähler registriert, weitere 70.000 in der Stadt Deir al-Balah im Gazastreifen. Dort war es die erste Wahl seit der Parlamentswahl 2006, aus der die Hamas als Sieger hervorging. Dass nicht im gesamten Gazastreifen abgestimmt werden konnte, liegt laut der Wahlkommission an den massiven Zerstörungen in dem Gebiet. Im Westjordanland war es die fünfte Kommunalwahl seit Bestehen der palästinensischen Autonomiebehörde. Die Wahlbeteiligung in den beiden Palästinensergebieten war nach offiziellen Angaben niedrig. Im Westjordanland lag sie demnach bei rund 53 Prozent und in Deir el-Balah im Gazastreifen bei knapp 23 Prozent. Die Auszählung der Stimmen dauert an.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.