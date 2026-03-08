Landräte und Bürgermeister

Auch in der Landeshauptstadt München wird ein neues Stadtoberhaupt gewählt - Oberbürgermeister Reiter hofft auf eine dritte Amtszeit. (imago images/Christian Offenberg)

In den Städten und Gemeinden werden insgesamt fast 40.000 Mandate vergeben. Es werden Stadt- und Gemeinderäte, Kreistage, Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister neu gewählt.

Ein landesweites Ergebnis der Wahl wird erst im Verlauf der Woche erwartet, die Auszählung dauert wegen des komplexen Wahlsystems länger. Bereits heute werden aber aus Städten Resultate zu Oberbürgermeisterwahlen erwartet. Für besondere Spannung sorgt, ob in München der Amtsinhaber Reiter von der SPD eine dritte Amtszeit bekommt. Mögliche Stichwahlen werden am 22. März stattfinden.

