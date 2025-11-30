Deutscher Städtetag

Dessen Präsident Jung sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die städtischen Haushalte kollabierten reihenweise, mittlerweile auch in den reicheren südlichen Bundesländern. Nötig sei eine finanzielle Soforthilfe von Bund und Ländern, damit die Kommunen nicht flächendeckend in das Nothaushaltsrecht fielen. Der Leipziger Oberbürgermeister warnte, andernfalls drohten harte Einschnitte. Selbst Zuschüsse für Stadtfeste und Sportvereine stünden dann infrage. Der SPD-Politiker äußerte sich mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Donnerstag.
