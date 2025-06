Burkhard Jung (SPD) ist Oberbürgermeister der Stadt Leipzig und Präsident des Deutschen Städtetages. (picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt)

Die Länder sollten nicht versuchen, den Anteil der Kommunen zu drücken, sagte Städtetagspräsident Jung der Rheinischen Post. Der Bund müsse dafür sorgen, dass eine faire Aufteilung festgeschrieben werde. Der Anteil müsse sich an der Beteiligung der Kommunen bei den öffentlichen Investitionen orientieren - das seien mehr als 60 Prozent. Die Kommunen hätten in den vergangenen Jahren ein Rekorddefizit verkraften müssen, betonte der SPD-Politiker. Hinzu komme ein Investitionsstau von fast 190 Milliarden Euro.

Das schuldenfinanzierte Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro ist für Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz vorgesehen. Das Kabinett will den Entwurf am kommenden Dienstag beschließen.

