Filmfestival

Der Film erzähle von der einzigen Kamerafrau bei Kabul TV, die überzeugt sei, dass es in Afghanistan keine guten Männer gebe, teilten die Internationalen Filmfestspiele in Berlin mit. Doch kurz vor der Rückkehr der Taliban begleite sie einen Reporter auf einen Außeneinsatz und ihre Überzeugungen gerieten ins Wanken.

Die Berlinale, die neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals zählt, wird am 12. Februar eröffnet. Deutscher Kinostart ist am 27. August.

