Komödie "Tel Aviv on Fire" Gelungene Utopie

In der Komödie "Tel Aviv on Fire" arbeiten ein Israeli und ein Palästinenser gemeinsam am Drehbuch einer Soap - und erzielen sensationelle Quoten. "Der Film im Film funktioniert großartig", sagte Filmkritikerin Katja Nicodemus im Dlf. Der Film zeige auch die Müdigkeit aller Beteiligten im Nahost-Konflikt.

Katja Nicodemus im Gespräch mit Anna Kohn

