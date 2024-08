Locarno Filmfestival

Familiendramen auf der großen Leinwand

Beim Filmfestival in Locarno stehen in diesem Jahr komplexe Familienkonstellationen im Fokus. Dabei geht es um die Last der Gene oder um die Familie als emotionales Gefängnis. In "Der Spatz im Kamin" führt ein transgenerationales Trauma zum Eklat.