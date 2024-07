Wolfgang Rihm (picture alliance / dpa / Uli Deck)

Nach Informationen von Deutschlandfunk Kultur starb er im Alter von 72 Jahren in Ettlingen.

Rihm begann bereits im Alter von elf Jahren zu komponieren. Er studierte später an der Hochschule für Musik in Karlsruhe und bildete sich in Köln bei Karlheinz Stockhausen weiter. Neben mehr als 500 Werken sämtlicher musikalischer Gattungen schrieb er Bühnenwerke. Für die Lehre kehrte Rihm zusätzlich an die Hochschule für Musik in Karlsruhe zurück und unterrichtete dort Komposition.

