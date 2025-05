Margot Friedländer war eine der bekanntesten Holocaust-Überlebenden. Nun ist sie im Alter von 103 Jahren gestorben. (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Berlins Regierender Bürgermeister Wegner und die Senatoren machen am Morgen den Anfang. Danach können bis Freitagabend alle anderen Menschen in das Kondolenzbuch schreiben.

Friedländer war als Jüdin in der NS-Zeit ins Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg emigrierte sie in die USA, kam aber im hohen Alter zurück in ihre Heimat. Seither setzte sie sich bei zahlreichen Veranstaltungen für Menschlichkeit und Demokratie ein. Am Freitag starb Margot Friedländer im Alter von 103 Jahren. Sie soll am Donnerstag auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee beerdigt werden.

