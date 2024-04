Dabei geht es um Systeme, die mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ziele selbstständig auswählen oder bekämpfen können. Entsprechende Experten-Gespräche im Rahmen der UNO laufen dazu bereits seit rund zehn Jahren. Allerdings sind diplomatische Verhandlungen über ein Regelwerk bislang nicht in Gang gekommen. Zu der Konferenz in Wien werden Vertreter und Experten aus etwa 130 Staaten erwartet. KI-Technologie wird bereits bei Kriegseinsätzen in der Ukraine und im Gazastreifen verwendet, allerdings noch nicht vollautonom, sondern unter menschlicher Kontrolle.