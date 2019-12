Konferenz "translocations" Was passiert, wenn Kunst entführt wird?

Von morgen an diskutieren Fachleute aus aller Welt in Berlin, welche Geschichten in Herkunfts- und Zielländern über Verlust und Erwerb von Kunstwerken entstehen. Die Forschung darüber zielt auf ein Verständnis dieser Vorgänge und die Entwicklung von Maßstäben für die Zukunft.

Bénédicte Savoy im Gespräch mit Änne Seidel