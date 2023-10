Balkankrise

Serbiens Präsident Vucic dementiert Absichten zu einem militärischen Schlag. (IMAGO)

Flugabwehrsysteme und schwere Artillerie seien in Stellung gebracht worden. Serbiens Präsident Vucic dementierte Absichten zu einem militärischen Schlag gegen das Kosovo. Eine Eskalation wären für eine Annäherung an die Europäische Union kontraproduktiv, sagte er der "Financial Times". Serbien wolle keinen Krieg.

Auswärtiges Amt fordert serbischen Truppenabzug

Das Auswärtige Amt rief die Regierung in Belgrad zur Deeskalation auf. Serbien müsse seine Truppen unverzüglich reduzieren, hieß es in einer Erklärung. Der politische Prozess müsse dringend fortgesetzt werden. Von Seiten der USA war zuvor bereits von einem großen Aufmarsch Serbiens mit Artillerie und Panzern an der Grenze zum Kosovo die Rede. Die NATO kündigte an, die von ihr geführte Schutztruppe KFOR zu verstärken.

Am vergangenen Sonntag war ein serbischer Kommandotrupp in den Kosovo eingedrungen und hatte sich Kämpfe mit der Polizei geliefert. Vier Menschen kamen ums Leben. Das Kosovo ist eine ehemalige serbische Provinz. Belgrad weigert sich, die 2008 erklärte Unabhängigkeit anzuerkennen.

