UNO-Ermittler

Im Sudan sind mehr als 12 Millionen Menschen auf der Flucht. (picture alliance / Anadolu / Osman Bakir)

Sowohl die sudanesischen Streitkräfte als auch die RSF-Miliz seien zudem für die weitreichende Zerstörung lebenswichtiger Infrastruktur verantwortlich, etwa von medizinischen Zentren, Märkten und Wasserversorgungssystemen. Auch Flüchtlingslager würden zerstört.

Im Sudan herrscht seit April 2023 ein Machtkampf zwischen rivalisierenden Generälen. Mehr als zwölf Millionen Menschen sind infolge massiver Gewalt vertrieben worden; mehr als die Hälfte der Bevölkerung sei von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen. Nur eine von vier Gesundheitseinrichtungen ist laut dem Bericht in den am stärksten betroffenen Regionen funktionsfähig.

Der UNO-Menschenrechtsrat setzte die Sudan-Kommission vor knapp zwei Jahren ein, um die Verbrechen in dem Krieg zu dokumentieren.

