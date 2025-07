Sitz des US-Kongresses in Washington (picture alliance / Jürgen Schwenkenbecher)

Die Gesetzesvorlage umfasst Steuerleichterungen vor allem für Wohlhabende, mehr Geld etwa für den Grenzschutz und Kürzungen im Sozialbereich. Die Demokraten und auch einige Republikaner sehen die geplante Reform des Gesundheitsversorgungsprogramms Medicaid skeptisch, weil Millionen Menschen dadurch ihre Versicherung verlieren dürften. Andere Republikaner kritisieren, dass das Staatsdefizit durch die Steuersenkungen noch weiter steigen wird. Die Republikaner verfügen über eine Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses.

Präsident Trump will das Gesetz bis zum morgigen Unabhängigkeitstag mit seiner Unterschrift in Kraft setzen. Im Senat hatte das Gesetz am Dienstag eine äußerst knappe Mehrheit bekommen.

