Das Verhalten der Sicherheitsleute beim Attentat auf Donald Trump wird vom US-Kongress untersucht. (AFP / REBECCA DROKE)

Das Repräsentantenhaus votierte ohne Gegenstimme für die Einrichtung eines parteiübergreifend besetzten Ausschusses. Der Vorsitzende der Kongresskammer, der Republikaner Johnson sagte, bei der Sicherheit des Landes gebe es keine Parteigrenzen. Ein Abschlussbericht soll vor dem 13. Dezember veröffentlicht werden.

Am Montag hatte die Chefin des Secret Service, Cheatle, das Versagen ihrer Behörde bei der Sicherung des Trump-Auftritts eingeräumt und einen Tag später ihren Rücktritt erklärt. Bei der Wahlkampfveranstaltung am 13. Juli in Butler im Bundesstaat Penssylvania war unter anderem ein Dach nicht gesichert worden, von dem aus der Attentäter auf Trump und die Zuschauer schoss. Der Ex-Präsident wurde am Ohr verletzt. Eine Person wurde getötet und zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.