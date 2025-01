Das Kapitol in Washington, D.C., Sitz des US-Kongresses mit seinen beiden Kammern, dem Senat und dem Repräsentantenhaus (picture alliance / Zoonar / Offenberg)

Gleichzeitig mit der Präsidentenwahl im November war auch das Repräsentantenhaus vollständig neu gewählt worden; hier hatten die Republikaner ihre Mehrheit verteidigt. Außerdem stand etwa ein Drittel der Sitze im Senat zur Wahl; auch hier ergab sich eine Mehrheit der Republikaner des künftigen Präsidenten Trump. Die beiden Kammern tagen nun in getrennten Sitzungen erstmals in neuer Zusammensetzung.

Im Repräsentantenhaus steht auch die Wahl des Sprechers an. Der bisherige republikanische Vorsitzende Johnson stellt sich zur Wiederwahl. Dies gilt allerdings als unsicher, da mehrere seiner Republikaner gegen ihn stimmen wollen. Das Amt des sogenannten "Speaker" ist in den USA das dritthöchste in der staatlichen Rangfolge nach dem Präsidenten und dessen Stellvertreter.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.