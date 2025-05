Weißer Rauch über der Sixtinischen Kapelle signalisiert traditionell die Wahl eines neuen Papstes. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Nach einer Messe im Petersdom ziehen die 133 Kardinäle am Nachmittag in die Sixtinische Kapelle ein. Dort stimmen sie von der Außenwelt abgeschirmt in geheimer Wahl so lange ab, bis sich eine Zweidrittelmehrheit auf ein neues Oberhaupt der weltweit rund 1,4 Milliarden Katholiken geeinigt hat. Der erste Wahlgang ist bereits für heute geplant. Das Konklave wird das geographisch vielfältigste in der 2000-jährigen Geschichte der Kirche sein. Geistliche aus 70 Ländern werden daran teilnehmen.

