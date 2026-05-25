EU-Mitglied

In der Republik Zypern haben die Menschen ein neues Parlament gewählt. (picture alliance / Bildagentur-online / Sunny Celeste)

Die "Demokratische Gesamtbewegung" kommt nach Auszählung eines Großteils der Stimmen auf rund 27 Prozent, wie das Innenministerium in Nikosia mitteilte. Zweitstärkste Kraft wurde demnach die Linkspartei "AKEL" mit knapp 24 Prozent, gefolgt von der rechtsgerichteten "Nationalen Volksfront" mit elf Prozent. Auf die Regierung in Zypern hat die Parlamentswahl keine direkte Auswirkung. Die politische Macht liegt beim Staatsoberhaupt, das direkt vom Volk gewählt wird und die Regierung führt. Seit drei Jahren ist dies der konservative Präsident Christodoulidis.

Das Ergebnis gilt auch als Stimmungsbarometer für die 2028 anstehende Präsidentschaftswahl.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.