Konstituierende Sitzung Landtag Rheinland-Pfalz (picture alliance/dpa/Jennifer Brückner)

Zum Landtagspräsidenten wurde einstimmig der CDU-Abgeordnete Matthias Lammert gewählt. Im Mittelpunkt der Sitzung steht die Wahl des Ministerpräsidenten. Dazu tritt der Vorsitzende des CDU-Landesverbandes, Schnieder, an. Er will die erste schwarz-rote Koalition in dem Bundesland anführen. In den vergangenen 35 Jahren hatte die SPD in Rheinland-Pfalz den Regierungschef gestellt.

Im neuen Landtag sind 105 Abgeordnete vertreten. CDU und SPD haben zusammen 71 Stimmen und damit 18 mehr, als für die Wahl Schnieders gebraucht werden. Größte Oppositionspartei im Landtag in Mainz ist die AfD mit 24 Sitzen. Daneben sind nur noch die Grünen mit zehn Abgeordneten vertreten.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.