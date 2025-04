Treffen vor Trauerfeier im Vatikan

US-Präsident Trump (links) und der ukrainische Präsident Selenskyj haben am Rand der Beerdigung von Papst Franziskus miteinander gesprochen. (AFP / HANDOUT)

Zudem hat der Elysee-Palast erklärt, es habe einen Austausch zwischen Trump, Selensky, Frankreichs Präsident Macron und dem britischen Premier Starmer gegeben. Das Treffen sei positiv verlaufen.

Trump hatte zuvor Abkommen über Beendigung des Krieges in Aussicht gestellt

Zuvor hatte US-Präsident Trump bekannt gegeben, für ihn sei ein mögliches Abkommen zur Beendigung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine in Reichweite. Der US-Präsident sprach sich für direkte Verhandlungen zwischen beiden Seiten aus, um "die Sache zu Ende zu bringen". Trump forderte auch ein sofortiges Ende der Kämpfe.

Gestern hatte der US-Sondergesandte Witkoff erneut in Moskau mit dem russischen Präsidenten Putin gesprochen. Anschließend hieß es, das Treffen sei konstruktiv verlaufen. Trump erklärte, man habe außerdem gute Gespräche mit der Ukraine geführt.

Der Vize-Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament, Terras, kritisierte die Pläne der US-Regierung. Terras sagte im Deutschlandfunk, der ”Friedensplan” sei keine Lösung, solange Russland keine Zugeständnisse machen müsse. Er sei vielmehr der Versuch von US-Präsident Trump, sich aus den Gesprächen zurückzuziehen und die Verhandlungen den europäischen Ländern zu überlassen. Diese müssten nun zeigen, dass sie selbst etwas bewirken könnten, meinte der estnische Abgeordnete der konservativen EVP. Russland den Krieg gewinnen zu lassen, sei keine Alternative. Wenn Staatschef Putin das gelinge, werde er in anderen Ländern weitermachen.

Bericht: Kiew weicht zwei Forderungen auf

Wie die "New York Times" berichtet, deutet die Ukraine in den Verhandlungen neue Zugeständnisse an. So pocht Kiew wohl nicht mehr darauf, die gesamten von Russland besetzten Gebiete zurückzuerhalten. Auch ein NATO-Beitritt ist demnach keine Pflichtforderung mehr.

Neue Luftangriffe auf ukrainische Städte

Ukrainische Behörden meldeten neue russische Luftangriffe auf mehrere Städte. In Kamjansk im Zentrum des Landes sei ein Wohngebäude getroffen worden. Mehrere Menschen seien verletzt worden.

