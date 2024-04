Statistisches Bundesamt

In der Fastenzeit wird spürbar weniger Alkohol gekauft. (Imago / James Ross)

Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. So wurden in der diesjährigen Fastenzeit rund 9,4 Prozent weniger Alkohol und 3,6 Prozent weniger Fleisch gekauft als in der übrigen Zeit. Auch der Süßigkeiten-Absatz fiel in der Fastenzeit um 5,6 Prozent geringer aus.

Das Statistische Bundesamt hatte für die Erhebung sogenannte Scannerdaten zum Absatz im Lebensmitteleinzelhandel ausgewertet.

Zumindest beim Alkohol zeigt sich damit ein Trend: Schon in der Fastenzeit 2023 fiel der Rückgang beim Alkoholabsatz mit rund 10 Prozent besonders deutlich aus.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.