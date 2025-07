Die Ukraine hofft auf die zeitnahe Lieferung weiterer amerikanischer Patriot-Flugabwehrsysteme- (picture alliance / Westend61 / Mischa Keijser)

Bei der Video-Konferenz der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe soll es beispielsweise darum gehen, wie neue Patriot-Luftabwehrsysteme finanziert werden können. Die USA, die diese Lieferungen genehmigen müssen, haben zwar grundsätzlich zugestimmt, bezahlt werden müssen die Patriot-Systeme aber von europäischen Staaten.

In Kiew ist nach Behördenangaben mindestens ein Mensch bei russischen Luftangriffen getötet worden. In mehreren Bezirken seien Gebäude in Brand geraten, darunter ein Hochhaus. Außerdem werden neue schwere Gefechte aus dem Osten des Landes gemeldet. Der Schwerpunkt der russischen Angriffe liege vor allem bei der seit Monaten umkämpften Stadt Pokrowsk.

