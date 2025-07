Die Ukraine hofft auf die zeitnahe Lieferung weiterer amerikanischer Patriot-Flugabwehrsysteme- (picture alliance / Westend61 / Mischa Keijser)

Bei der Video-Konferenz der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe soll es beispielsweise darum gehen, wie neue Patriot-Luftabwehrsysteme finanziert werden können. Die USA, die diese Lieferungen genehmigen müssen, haben zwar grundsätzlich zugestimmt, bezahlt werden müssen die Patriot-Systeme aber von europäischen Staaten.

Im Osten der Ukraine gibt es neue schwere Gefechte. Nach ukrainischen Angaben hat die russische Armee mehrere Frontabschnitte attackiert. Der Schwerpunkt habe erneut bei der seit Monaten umkämpften Stadt Pokrowsk gegeben. Pokrowsk liegt in der Region Donezk an einem strategisch wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Die Ukraine hatte ihrerseits Ziele in Russland mit zahlreichen Drohnen angegriffen. Nach eigenen Angaben will Kiew damit vor neuen Verhandlungen über eine Waffenruhe den Druck erhöhen.

