Nordrhein-Westfalen

Wie die Landesregierung in Düsseldorf konkretisierte, wurden gestern rund 185 Wohnungen unter anderem in Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen, Krefeld und Wuppertal überprüft. Dabei stießen die Beamten auf Problemimmobilien mit teils lebensbedrohlichen Mängeln und organisierte Vermieternetzwerke sowie Hinweise auf Sozialbetrug.

Bei Schrottimmobilien handelt es sich um heruntergekommene Gebäude, die meist wirtschaftlich unrentabel sind. Dubiose Geschäftsleute ersteigern sie. Sie quartieren Menschen - meist aus dem Ausland - dort ein und zahlen den Preis für die Immobilie nicht. Bis zur Neuversteigerung machen sie oft große Gewinne. Bund und Länder haben Initiativen gestartet, um Städten zu helfen, solche Schrottimmobilien aufzukaufen und abzureißen.

