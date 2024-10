UNO-Wetterorganisation

Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre steigt immer schneller an

Die Konzentration von Treibhausgasen in der Erdatmosphäre nimmt weiter zu. Wie die UNO-Wetterorganisation WMO berichtet, nahm der Anteil von CO2 in der Atmosphäre seit 2004 um Schnitt pro Jahr um 11,4 Prozent zu und stieg zuletzt immer schneller an.